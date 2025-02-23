Уважаемые мужчины, ветераны!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!



Во все времена самыми ценными в нашей жизни были мир, спокойствие и стабильность. Не случайно этот праздник имеет богатую и славную историю! Он всегда являлся данью глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо нашего Отечества: от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков, участников специальной военной операции, которые с честью и отвагой выполняют воинский долг по защите нашего суверенитета, до молодежи, которая только недавно надела военную форму. Именно они охраняют наш с вами покой, проявляя смелость, благородство и самоотверженность.



В этот значимый день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, светлых надежд на будущее. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!



Генеральный директор АО «КАФ» А. Зименков.