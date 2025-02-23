О вопросах регистрации и снятия с регистрационного учета отдельных категорий лиц

24 декабря 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 13 декабря 2024 г. № 462-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и статьи 6 и 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих».

Федеральным законом № 462-ФЗ уточняется, что военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, уволенные с военной службы и члены их семей, не обеспеченные жилыми помещениями в населенных пунктах, где располагаются воинские части (организации, учреждения, органы), или в близлежащих населенных пунктах, закрытых военных городках, имеют право быть зарегистрированными (снятыми) по адресам воинских частей (организаций, учреждений, органов), в которых они проходят (проходили) военную службу.



Также предусмотрено право гостиниц не регистрировать и не представлять в территориальные органы МВД России информацию о регистрации в отношении гражданина, проходящего военную службу по контракту или призванного на военную службу по мобилизации, в период действия военного положения и в военное время.



Кроме того, Федеральным законом № 462-ФЗ установлены случаи, при которых основанием для снятия с регистрационного учета по месту жительства лиц, зарегистрированных по адресу воинской части (организации, учреждения, органа), является заявление командира (начальника, руководителя) воинской части (организации, учреждения, органа) либо иного уполномоченного им лица.



Одновременно с этим предусмотрено снятие гражданина России с регистрационного учета по месту жительства в случае прекращения гражданства Российской Федерации — на основании решения о прекращении гражданства Российской Федерации, принятого в соответствии с Федеральным законом от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».



Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Шумерлинский».