В первой десятке рейтинга ГТО

По итогам 4 квартала 2024 года шумерлинцы значительно улучшили свои позиции в региональном рейтинге качества внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Шумерлинский округ поднялся сразу на 14 позиций, заняв 7 место, а город Шумерля – на 9 позиций, заняв 9 место.

Всего же по республике, по данным Минспорта Чувашии, в 4 квартале 2024 года участие в выполнении нормативов ГТО приняли более 41,6 тыс. человек. Золотые знаки получат 4,6 тыс. человек, серебряные и бронзовые – 15,4 тыс. и 15,1 тыс. человек соответственно.



Комплекс ГТО, играющий важное значение в приобщении жителей республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом, является одним из приоритетных направлений государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», цель которой – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.



Напоминаем, что с этого года можно получить налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО (при условии прохождения диспансеризации в текущем году).

По информации администрации Шумерлинского МО.