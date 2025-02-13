Мнение жителей Чувашии и других регионов отразилось в Стратегии развития образования

Идеи наших соотечественников легли в основу предложений «Единой России» для внесения в данную стратегию. Проведен анализ обращений из субъектов страны и обратной связи по вопросам образования, полученной через общественные приёмные партии и штабы общественной поддержки, первичные отделения и муниципальных депутатов.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на заседании партийной комиссии по образованию и науке предложил обсудить Стратегию развития образования. Он подчеркнул необходимость сбалансировать государственные возможности, экспертные прогнозы и мнение граждан.

Один из важных вопросов обсуждения – единый государственный экзамен. «В Стратегии должен быть дан однозначный ответ по вопросу итоговой государственной аттестации для тех, кто закончил школу и собирается поступать в вуз. Пришло время определиться: либо мы сохраняем ЕГЭ и полностью прекращаем дискуссии на эту тему. Либо отказываемся от него. И тогда в Стратегии должна быть предложена новая форма аттестации выпускников школ. А также – для поступления в вузы», — подчеркнул Якушев.

В Стратегию также предложено включить инициативы по развитию региональных вузов, учитывающих потребности местных работодателей, и создать прозрачный рейтинг качества образования. А по словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александра Мажуги, документ должен быть направлен на то, чтобы создать условия для эффективной работы педагога. «Нельзя потерять творческую составляющую профессии педагога, новаторство всегда приветствовалось в образовании. Отношения к профессии должно измениться. У педагога должен быть бесспорный авторитет в аудитории и в обществе», — отметил он.

В свою очередь глава комиссии Генсовета «Единой России», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва отметила, что в основе Стратегии развития образования должны быть вопросы суверенности российского образования и национального целеполагания. Она подчеркнула: «Нужно обеспечить углублённые знания истории России, полученные в рамках школьной программы, и дать новое качество этой работы, чтобы формировать научную гражданственность нашей молодёжи».

cheb.mk.ru