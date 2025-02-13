Казначейские бюджетные кредиты – эффективный инструмент развития инфраструктуры Чувашии

По поручению Президента России правительством страны утвержден механизм предоставления регионам казначейских кредитов, предназначенных для реализации инфраструктурных проектов.

Кредиты будут «выдаваться» в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и станут продолжением уже известных инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Подробно о новом механизме, его особенностях и задачах, которые он поможет решить, на оперативном совещании 10 февраля 2025 года доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он сообщил, что за 3 года за счёт ИБК в регионах завершена работа по порядка 500 объектам и мероприятиям, обновили более 950 км инженерных сетей и 1 700 единиц общественного транспорта. Готовые объекты поспособствовали вводу более 23 млн кв. м жилья. Обеспечили создание более 130 000 новых рабочих мест. В 2023 году в продолжении программы ИБК были запущены специальные казначейские кредиты. Благодаря им завершено 114 объектов и мероприятий. Поставлено порядка 6 000 новых автобусов.

Благодаря новому инструменту субъекты страны смогут и дальше получать займы из федерального бюджета на срок до 15 лет под 3% годовых, однако новые условия предполагают ужесточение требований к срокам и объемам выполнения работ. Так, в случае нарушения предполагается увеличение процентной ставки по займам до 6%.

«В 2022—2025 годы Чувашией привлечено 4,6 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, за счет которых к концу 2024 года построено и введено в эксплуатацию более 30 объектов, призванных повысить качество и условия проживания в новых жилых микрорайонах Новочебоксарска, а также в микрорайонах «Новый город» и «Солнечный» г. Чебоксары. Речь идет о дорогах, инженерных коммуникациях, сетях ливневых канализаций», — сообщил первый вице-премьер – министр финансов республики Михаил Ноздряков.

«Мы видим реальные, видимые результаты использования предлагаемого федеральным правительством инфраструктурного меню. Поэтому, конечно, продолжим работу по привлечению теперь уже казначейских бюджетных кредитов. Предварительный перечень проектов для этого уже сформирован», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.