Жители Чувашии стали активными участниками первого всероссийского научного диктанта «Наука во имя Победы»

Об этом стало известно после того, как организаторы подвели итоги просветительской акции. Всего во всероссийском научном диктанте «Наука во имя Победы» приняли участие 320 тысяч человек.

Акция, приуроченная ко Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стала настоящим событием для студентов, школьников и всех заинтересованных граждан.

Активность проявили не только жители Чувашии, к акции присоединились многочисленные участники из Башкортостана, Дагестана, Ставропольского края, а также Саратовской, Белгородской, Костромской и Кемеровской областей, Луганской и Запорожской народных республик. Это свидетельствует о высоком интересе к теме вклада советских ученых в достижение Победы.

Диктант представляет собой онлайн-тест из 25 вопросов, посвященных выдающимся открытиям и достижениям советских ученых, сыгравшим ключевую роль в ходе войны. Разработка теста была осуществлена историками науки из Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.

«Мы очень рады, что первый всероссийский научный диктант получил такой отклик. Он проходит в рамках Десятилетия науки и технологий и, надеюсь, выполнил основную задачу – рассказать молодежи о роли советских ученых в Победе в Великой Отечественной войне», – подчеркнул Денис Секиринский, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Подробности о проекте можно узнать на официальном сайте наука.рф.