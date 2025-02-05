Специалисты ЦУР Чувашии рассказали, как лучше отвечать жителям в соцсетях

Реагировать на сообщения интернет-пользователей тоже надо уметь. Об этом на очередном обучении сотрудники ЦУР напомнили представителям органов власти и подведомственных учреждений Новочебоксарска.

Хороший комментарий начинается с приветствия, вежлив, не содержит ошибок, а главное пишется с уважением к автору вопроса. Знакомые истины присутствующим на обучении вновь озвучила старший специалист по социальным коммуникациям ЦУР Чувашии Татьяна Петрова. И, как обычно и бывает на образовательных мероприятиях Центра, лекцию закрепили практикой – тренировались отвечать на «сложные» сообщения.

«Не стоит недооценивать значимость обратной связи с жителями республики. Важно общаться тактично и отвечать на каждый вопрос из сообщения пользователя», – подчеркнула Татьяна Петрова.

Также залу рассказали о возможностях платформы «Диалог ПРО» и удобных форматах ее обучения – ресурс содержит лекции, мастер-классы, лонгриды, видеоматериалы и многое другое.

«Было познавательно, полезно, доступно», – поблагодарили слушатели после завершения образовательного интенсива.

cheb.mk.ru