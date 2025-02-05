«Национальные приоритеты» представили сводный экспертный доклад о решении кадровых задач экономики

АНО «Национальные приоритеты» подвела итоги большой экспертной работы по тематикам национальных проектов за прошлый год и представила сводный доклад с результатами качественного исследования опыта и инструментов решения кадровых задач экономики России.

Топ-20 специалистов из разных сфер, которые регулярно участвовали в экспертных мероприятиях и публичных дискуссиях, а также внесли существенный вклад в разработку аналитических докладов по нацпроектам, получили награду «Национальный эксперт — 2024»!

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