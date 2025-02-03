Опубликован экспертный доклад о мерах, способствующих совмещению семьи и карьеры

«Национальные приоритеты» представили аналитический доклад «Совмещение карьеры и семьи – успех демографической и кадровой политики России», в подготовке которого приняли участие более 20 экспертов. Авторы доклада выделили успешные практики государственной и корпоративной поддержки работающих родителей, а также предложили ряд инициатив, которые могут их дополнить.

В Год семьи (2024 год) был сформулирован новый подход к демографической политике, согласно которому интересы семьи стали приоритетом для всех сфер общества в России. С 2025 года стартует новый национальный проект «Семья», направленный на рост рождаемости, увеличение числа многодетных семей и рост их благосостояния, создание условий для успешного совмещения воспитания детей, получения образования и профессиональной реализации родителей. Решение этих задач возможно только при комплексной реализации государственных мер поддержки, поддержки семейных сотрудников работодателями, общественной и медиа поддержки, – отмечается в докладе.

Эксперты считают, что новый образ семьи должен основываться на четырех принципах: «семейноцентричность», исключение противопоставления между работой и семьей, забота об эмоциональном ресурсе родителей, осознанное родительство. Кроме того, по их мнению, важно развивать культуру отцовства, закладывая ценность и значимость роли отца, начиная с детства, популяризировать образ отца и вводить государственные награды для отцов.

Меры государственной поддержки

Материальная поддержка семей с детьми

Сохранение всех выплат и пособий для работающих родителей. В новом нацпроекте сохраняются меры финансовой поддержки семей с детьми и беременных женщин: материнский капитал, пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и т.д. При этом будет увеличен налоговый вычет за рождение следующего ребенка. С 2026 года предусмотрена ежегодная семейная выплата работающим родителям, у которых двое и более детей. Тем не менее, часто в больших семьях единое пособие на детей превышает среднюю заработную плату: в результате не работать становится выгоднее, чем работать. По мнению экспертов, ранний выход из декрета нужно делать более привлекательным за счет сохранения всех льгот у работающих родителей не только до 1,5 лет, но и выше.

Расширение льгот на обучение для многодетных семей. Сейчас при поступлении в вузы предусмотрены льготы для детей-сирот, инвалидов, детей военнослужащих. Для детей из многодетных семей таких льгот нет. По мнению экспертов, введение подобных льгот позволит снизить финансовую нагрузку на родителей и уменьшит их беспокойство о будущем детей.

Распространение мер поддержки на обоих родителей. Эксперты подчеркивают важность включения отцов в систему мер поддержки.

Инфраструктура для воспитания детей

Предоставление социальных услуг по присмотру за детьми. Эксперты отмечают важность развития системы помощи в воспитании детей. По мнению экспертов, поддержка социальных инициатив по присмотру за детьми, в которые вовлекаются представители старшего поколения и волонтеры, может помочь в совмещении занятости родителям, которые не могут обратиться к социальной или «корпоративной» няне.

Создание «семейноцентричной» инфраструктуры для молодых семей с детьми в вузах. «Перепрошивка» всех сфер жизни под потребности семьи – один из ключевых инструментов поддержки работающих родителей с детьми. Особенно это важно для молодых родителей, которые находятся в поисках оптимальных форматов совмещения работы, образования и создания семьи.

В некоторых университетах уже создается «семейноцентричная» инфраструктура: детские сады, комнаты матери и ребенка, игровые площадки, группы кратковременного пребывания детей. Эту практику в новом нацпроекте планируется тиражировать во всех вузах страны, чтобы снизить возраст рождения первого ребенка. Эксперты отмечают необходимость распространения такой поддержки во всех образовательных организациях, а также в компаниях-работодателях.

Организация «продленок» (групп по присмотру и уходу за детьми школьного возраста). Для родителей важна качественная занятость детей. Не у всех родителей есть возможность уделить время ребенку в рабочее время. Во многих школах предусмотрены «продленки». По мнению экспертов, необходимо создать условия для их открытия во всех школах России.

Развитие кружков и секций для детей. Во многих домах культуры и школах работают бесплатные кружки, спортивные секции и школы искусств, предусмотренные для разностороннего развития детей. Они снижают нагрузку на родителей, позволяя им совмещать работу и воспитание детей. По мнению экспертов, их пока недостаточно для того, чтобы родители могли занять детей вне школы.

Образовательная и карьерная помощь родителям

Повышение квалификации, переобучение и трудоустройство родителей в декрете. Благодаря нацпроекту «Демография», родители, находящиеся в декретном отпуске, и безработные родители школьников могут бесплатно пройти курсы повышения квалификации, получить новую специальность и освоить основы ведения бизнеса для открытия своего дела. Обучение проходит на базе центров занятости с помощью портала «Работа России», также предусмотрена помощь в трудоустройстве. В новом нацпроекте «Кадры» планируется расширить сеть кадровых центров «Работа России», чтобы увеличить доступность этой услуги. Это позволит матерям использовать время декретного отпуска для совершенствования своих навыков и быстрее вернуться на рынок труда после рождения ребенка. Эксперты отмечают, что предложенная система повышения квалификации и переобучения дала бы матерям еще больше карьерных возможностей, если бы список курсов был расширен.

Создание женских и мужских клубов для родителей. Благодаря нацпроекту «Демография» на базе кадровых центров «Работа России» в 59 регионах создано более 600 женских клубов для поиска единомышленников, проведения семинаров с приглашенными бизнес-тренерами и психологами. Такие клубы способствуют обмену опытом, помощи в поиске работы и объединению по интересам для открытия своего дела. По мнению экспертов, также стоит развивать подобные клубы для отцов, особенно, многодетных.

Обеспечение занятости и профессионального развития в малых городах и селах. После окончания школы молодежь, проживающая в малых городах и сельской местности, уезжает в крупные города, стремится там обосноваться и не думает о создании семьи. По мнению экспертов, создание рабочих мест и развитие самозанятости с помощью государственной поддержки позволит людям оставаться по месту жительства, «укорениться» и развивать свои семьи и экономику регионов России.

Корпоративная поддержка семейных работников

Материальная поддержка семей с детьми

Корпоративная поддержка сотрудников с детьми. В некоторых компаниях уже предусмотрены материальные меры поддержки сотрудников с детьми, в том числе: компенсация стоимости услуг нянь, расходов на дошкольные учреждения и внеурочные занятия детей, возможность подработки для родителей в декрете за счет создания «внутренней биржи задач» и т.д.

Улучшение жилищных условий сотрудников с детьми. Одной из лучших практик в поддержке сотрудников с семейными обязанностями становится корпоративная помощь с жильем, в т.ч. компенсация расходов на аренду, предоставление жилья работникам с детьми на условиях найма, предоставление жилищной ссуды многодетным семьям и другие меры.