Серебряные волонтеры учат детей помнить историю

Серебряные волонтеры Шумерлинского КЦСОН организовали квест-игру для детей из отделения помощи семье и детям. Она была посвящена снятию блокады Ленинграда и Ленинградской области 27 января 1944 года, а также памяти жертв Холокоста.

«Ребятам было очень интересно. Мы успешно решаем задачи патриотического воспитания подрастающего поколения совместно со специалистами отделения дневного пребывания. Мероприятия гражданско-патриотической направленности проводятся регулярно», — отмечают серебряные волонтеры.



ШКЦСОН.