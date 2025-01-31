С 5 февраля вводится миграционный режим высылки иностранных граждан

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции с 5 февраля 2025 года вводится миграционный режим высылки иностранных граждан.

Речь идет об ограничении прав незаконно находящегося на территории Российской Федерации иностранного гражданина, а также существенном расширении применяемых к нему мер контроля.

Режим высылки применяется к иностранному гражданину со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц.



Информация о наличии (об отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре будет общедоступна для всех и размещаться на официальном сайте МВД Российской Федерации.

Федеральным законом контролируемому иностранному гражданину запрещается: