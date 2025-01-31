С 5 февраля вводится миграционный режим высылки иностранных граждан

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции с 5 февраля 2025 года вводится миграционный режим высылки иностранных граждан.
Речь идет об ограничении прав незаконно находящегося на территории Российской Федерации иностранного гражданина, а также существенном расширении применяемых к нему мер контроля.
Режим высылки применяется к иностранному гражданину со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц.
Информация о наличии (об отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре будет общедоступна для всех и размещаться на официальном сайте МВД Российской Федерации.
Федеральным законом контролируемому иностранному гражданину запрещается:
- изменять место жительство или место пребывания в Российской Федерации без разрешения органов внутренних дел;
- выезжать за пределы территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в котором контролируемое лицо пребывает;
- приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства, регистрировать данное имущество;
- заключать брак;
- учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;
- открывать банковский счет и осуществлять иные банковские операции.
Также вводятся ограничения на пользование транспортным средством и отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством, в выдаче и замене (обмене) российского национального или международного водительского удостоверения.
Федеральные органы исполнительной власти, муниципальные образования, загсы, службы государственной регистрации и кадастра, налоговые службы, учреждения образования, в т.ч. дошкольного, а также банковские и медицинские учреждения при оказании услуг иностранным гражданам должны проверять каждого обратившегося иностранного гражданина на наличие (отсутствие) сведений о нем в реестре контролируемых лиц.
МВД по Чувашской Республике.