Тайм-менеджмент — ключ к успеху: в Чувашии для госслужащих прошли лекции Общества «Знание»

На базе площадке Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева прошел образовательный тренинг «Тайм-менеджмент: эффективные способы управления временем» от Российского общества «Знание». Мероприятие для госслужащих региона состоялось в рамках трека Знание.Государство.

С приветственными словами выступил руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов. Он поздравил с профессиональным праздником всех госслужащих и вручил государственные награды.

Лектор Российского общества «Знание», директор республиканского Центра финансовой грамотности населения Чувашского республиканского института образования Дмитрий Щепелев и участники тренинга рассмотрели основные принципы управления временем, эффективные техники планирования и организации рабочего дня, управление приоритетами и делегирование задач, способы борьбы с отвлекающими факторами, а также были практические задания и реальные примеры из жизни.

«Основной задачей тренинга была научить государственных гражданских служащих эффективно планировать рабочее время, управлять приоритетами, избегать прокрастинации и достигать поставленных целей. Это важно для того, чтобы соблюдать сроки и качественно выполнять задачи», — отметил Дмитрий Щепелев.

Эксперт рассказал об истории российского тайм-менеджмента и его внедрении в различных ведомствах.

Знание.Государство — это просветительский проект Российского общества «Знание» для государственных служащих с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий Общества.

Лекторами проекта выступают Сенатор РФ, Герой РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, Герой России Дамир Юсупов, актер Егор Бероев, политолог Александр Асафов, журналист-международник Федор Лукьянов, разведчик Андрей Безруков, профессор ВШЭ Марат Баширов, блогер и публицист Дмитрий Пучков и многие другие.

Больше информации о проекте можно узнать на сайте Российского общества «Знание».