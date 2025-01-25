Дорогие шумерлинцы!

В 2025 году мы отмечаем знаменательную дату – 90-летие образования Шумерлинского района.



90 лет – невеликий срок в масштабах истории, но наш район заслуживает искреннего уважения, преклонения и, конечно, любви.



Его летопись богата событиями: были взлёты и падения, трудности и победы. Мы гордимся его прошлым, где переплелись героические страницы и времена тяжёлых испытаний. После каждого испытания край возрождался, раскрывая миру свою душу – леса, поля, неповторимые пейзажи и неугасимую энергию жизни.



Главное богатство Шумерлинского района – его люди: трудолюбивые, талантливые, отзывчивые. Мы любим свою землю, гордимся её настоящим и верим в будущее.



Сегодня район живёт новыми свершениями. Впереди нас ждут славные страницы истории. Но это возможно лишь тогда, когда каждый из нас ощутит ответственность за судьбу малой родины. Вместе мы сделаем Шумерлинский район ещё лучше!



С днем рождения района! От всей души желаю всем доброго здоровья, счастья, успехов в жизни и труде!



С уважением, глава Шумерлинского муниципального округа Э. Васильев.

Из истории

До революции территория, которую ныне занимает Шумерлинский район, входила в состав Курмышского уезда Симбирской губернии.

На ноябрьском пленуме ЦК ВКП(б) в 1934 году было принято постановление о новом районировании республики, которое введено в силу постановлением ВЦИК от 25 января 1935 года. В Чувашской АССР вместо 18 было образовано 25 районов, в том числе и Шумерлинский. В Шумерлинский район (с центром в поселке Шумерля) были переданы 14 сельских советов. Район образовался из частей Красночетайского, Порецкого и Вурнарского районов.

Новые районы были образованы к началу марта 1935 года. 28 января были утверждены оргкомитеты районов. 31 января состоялось совещание представителей райисполкомов при ЦИК республики, а 1 марта — первый съезд Шумерлинского районного Совета. Был избран исполнительный комитет, председателем его стал А.В. Васильев, секретарем — С.Я. Дедушкин.

В районе были организованы 42 колхоза. В их распоряжении вместе с приусадебными участками находилось более 11 тыс. гектаров посевных площадей. В то время район относился к промышленным районам республики. Промышленные предприятия были в основном в рабочем поселке Шумерля, промышленные артели — в д. Верхняя Кумашка («1-ое Мая») и в с. Большие Алгаши («Лесоруб»)…