Следователи ведут целенаправленную работу

15 января отмечался День образования Следственного комитета Российской Федерации. В преддверии профессионального праздника принято подводить итоги деятельности, подвели их

и в Шумерлинском межрайонном следственном отделе.

Работа следователей Следственного комитета Российской Федерации направлена на расследование самых опасных и тяжких преступлений, которые угрожают жизни и здоровью людей, а также нарушают их права и свободы. Среди таких преступлений можно выделить убийства, незаконное лишение свободы, нарушения половой неприкосновенности и свободы личности, неуплату заработной платы и нарушения правил охраны труда, а также коррупционные преступления. Всего в компетенцию следователей СКР входит более 140 статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Это означает, что они имеют широкие полномочия и могут расследовать различные виды преступлений, включая те, которые требуют особого внимания и профессионализма.



В 2024 году Шумерлинским межрайонным следственным отделом по результатам рассмотрения поступивших сообщений о преступлениях было возбуждено 78 уголовных дел, окончено производством 44 уголовных дела различной категории и сложности, расследовано 58 преступлений, в том числе 23 тяжких и особо тяжких. По всем уголовным делам, по которым в результате совершения преступления причинен имущественный ущерб, следователями проводится работа по его возмещению. В 2024 году благодаря эффективной работе следователей фигуранты дел возместили 100 % причинённого ущерба.



Следователи проводят целенаправленную работу по установлению обстоятельств, которые способствовали совершению преступлений в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в адрес должностных лиц направляют представления, чтобы устранить эти обстоятельства и предотвратить подобные преступления в будущем. Сотрудники отдела также активно участвуют в профилактических мероприятиях и акциях, направленных на защиту прав и интересов детей. В 2024 году сотрудники принимали участие в таких мероприятиях, как «Твой выбор», «Полиция и дети», «Разговоры о важном», «Безопасные каникулы», «Помоги пойти учиться», «Безопасный путь в школу», Всероссийский день правовой помощи детям и «Классные встречи».



Значительное внимание Шумерлинским межрайонным следственным отделом уделяется раскрытию и расследованию должностных преступлений и преступлений коррупционной направленности. Так, следственным отделом расследовано уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН МО МВД России «Алатырский». Он признан виновным в похищении у гражданина важного личного документа, краже с причинением значительного ущерба и в превышении должностных полномочий. Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на срок 2 года.



С учетом политической и экономической ситуации в стране пристальное внимание в прошлом году уделялось рассмотрению обращений от социально незащищенных групп населения, детей-сирот, участников специальной военной операции и членов их семей, дольщиков, граждан, проживающих в аварийном жилье. За 2024 год сотрудниками следственного отдела рассмотрено более 140 обращений граждан, принято на личном приеме более 160 граждан.



Результаты любой работы не появляются сами по себе, за ними стоят люди – следователи. Это те, кто не жалеет сил и времени, чтобы каждый день отдавать себя профессии. Они самоотверженно и с полной преданностью выполняют свой профессиональный долг, несмотря на трудности и препятствия. Именно благодаря таким людям работа приобретает смысл и становится источником гордости!



А. Терентьев, и.о. руководителя Шумерлинского МСО.