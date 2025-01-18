Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» продолжают оказывать адресную помощь ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. Мать бойца Ирину Николаевну из Шумерлинского муниципального округа сопровождает социальный координатор чувашского филиала фонда Людмила Саерова.

История сопровождения началась в 2023 году. У Ирины Николаевны был ряд вопросов. Людмила помогла выстроить порядок действий для их решения, помогла с оформлением полагающихся мер поддержки, объяснила план прохождения медицинской реабилитации, предложила воспользоваться психологической помощью.



Такой комплексный подход помогает вернуться к прежней жизни, отмечает Ирина Николаевна. «Когда пришла к Людмиле в первый раз, в голове был комок вопросов. Людмила выслушала, по полочкам всё разложила. Что, куда – всё пошагово объяснила. Это мне и было нужно. Индивидуальный план — так это у них называется. Людмила всегда на связи, выслушает – поддержка уже чувствуется. Открытый настрой и положительные эмоции – это заразительно», — поделилась она.



Сама Ирина Николаевна – активный участник проектов чувашского филиала фонда «Защитники Отечества». Особенно ей понравилось быть зрителем различных представлений в культурных учреждениях республики. Посещение представлений не только вовлекло Ирину в искусство, но и помогло найти подруг с общими интересами. А от общения и поддержки на душе становится чуть теплее.



За помощью и поддержкой ветераны специальной военной операции и члены семей бойцов из Шумерлинского округа могут обратиться к социальному координатору Людмиле Саеровой по адресу: г. Шумерля, ул. Октябрьская, 20.

Чувашский филиал фонда «Защитники Отечества».