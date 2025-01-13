Уважаемые работники средств массовой информации в Чувашской Республике!

Поздравляю вас – журналистов, фотокорреспондентов, верстальщиков, редакторов и главных редакторов ― всех, кто участвует в производстве и распространении информации, доведении ее до жителей нашей республики, с днями российской и чувашской печати!

И тем ответственнее ваше дело, которому многие из вас посвятили всю свою жизнь. Профессионализм, коммуникабельность, широкий кругозор, умение анализировать, находить в большом потоке информации главное и нужное людям, делать сложные темы доступными для понимания – все то, что составляет востребованность вашего труда нами, жителями Чувашии. Благодаря вам мы формируем всестороннюю и объективную картину мира, событий из жизни страны и республики, размышляем и делаем выводы, берем на вооружение полезную для жизни информацию.

Сложно переоценить вашу роль в выстраивании диалога между властью и гражданами, развитии демократии и развитии институтов гражданского общества через освещение и обсуждение порой острых, волнующих многих проблем.

Особо радует, что наши СМИ, их вклад в журналистику отмечаются и на федеральном уровне. Кто-то получает профессиональные награды и премии, кто-то побеждает в различных конкурсах, входит в число лидеров различных отраслевых рейтингов. По-настоящему гордостью республики и примером для молодого поколения коллег по цеху является Маргарита Владимировна Гартфельдер, которая первая в Чуваши удостоена Почетного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Меняется мир, страна, все более доступными для вас становятся новые технологии, появляются новые каналы распространения информации, в том числе социальные сети и мессенджеры. Все это позволяет расширять читательскую аудиторию, повышать собственные компетенции, открывать другие направления деятельности и по-прежнему оставаться ценным источником информации.

Правительство Чувашии не остается в этом процессе в стороне и готово поощрять лучшие практики, поддерживать и стимулировать государственные СМИ с тем, чтобы они стали более конкурентоспособными, технологичными, быть надежным партнером для частных зарегистрированных изданий.

Благодарю вас за верность профессии, преданность делу, которые позволяют сохранять доверие к печатному слову, сформированные богатые и славные традиции вашего мастерства.

Пусть ваша многогранная деятельность вдохновляет и объединяет нас в общем стремлении сделать Чувашию успешной и процветающей.

Желаю творческих успехов, счастья, доброго здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.