Более 150 тысяч жителей Чувашии присоединились к Декаде спорта и здоровья

Такие данные сегодня озвучил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров на еженедельном совещании с членами Правительства.

В новогодние и рождественские праздничные дни в стране стало традицией проведение ежегодной Всероссийской акции «Декада спорта и здоровья», направленной на массовое вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом.

Как отметил министр, с 1 по 8 января 2025 года во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики были организованы физкультурные и спортивные мероприятия по различным видам спорта, фестивали, спортивные праздники среди семейных команд, массовые катания на коньках, лыжах, санках.

К услугам населения республики были предоставлены 130 ледовых арен и уличных катков, 133 лыжных трасс, 86 бассейнов и 762 спортивных зала. Муниципальными образованиями Чувашской Республики проведено более 400 физкультурно-массовых мероприятий на муниципальных спортивных объектах. Самыми массовыми мероприятиями стали: в г. Чебоксары – турнир по мини-футболу «Снежинка – 2025», в Комсомольском муниципальном округе – рождественский турнир по волейболу среди женских команд, в Порецком муниципальном округе – каникулы с «ГТО», в Чебоксарском – рождественские соревнования по лыжным гонкам, в Ядринском – рождественский турнир по самбо среди юношей и девушек, в Яльчикском – ежегодный турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2007 года рождения и моложе и т.д.

Подведомственными Минспорту Чувашии учреждениями проведено более 70 физкультурно-спортивных мероприятий на республиканских спортивных объектах с участием более 50 тысяч человек. На стадионе «Олимпийский» в массовых катаниях на коньках приняло участие около 2000 человек, в ледовом дворце «Сокол» — более 4800 человек, на базе Регионального центра по хоккею — более 4400 человек. Ледовый каток «Волга» посетило более 3200 человек, Ледовый каток «Новый город» — более 4000 человек.

Также 8 января на Ледовом катке в микрорайоне Новый город региональная спортивная федерация в рамках Всероссийского дня фигурного катания провела для всех желающих показательные выступления фигуристов, мастер-классы по катанию на коньках.

В рамках Декады спорта и здоровья на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова прошли межрегиональные спортивные сборы по самбо для юношей и девушек 2011—2013 годов рождения, в которых приняли участие спортсмены из 7 регионов России.

Также на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова прошли учебно-тренировочные мероприятия по вольной борьбе для спортсменов Чувашии, Удмуртии и Татарстана.

В рамках Декады спорта и здоровья было проведено множество спортивных мероприятий среди спортивных семей по различным видам спорта, «Веселые старты» для семейных команд, семейная эстафета «Папа, мама, я — новогодняя семья», лыжный фестиваль среди спортивных семей и множество других физкультурно-массовых мероприятий с участием семейных команд.

Спортивная школа олимпийского резерва № 9 по плаванию провела рождественские старты по плаванию среди своих воспитанников и их родителей. В соревнованиях приняло участие порядка 30 семей.

Также в рамках Декады спорта и здоровье более 1000 человек посетили физкультурно-оздоровительные центры «Росинка» и «Белые камни», где были организованы физкультурные мероприятия по различным видам спорта и прогулки на свежем воздухе.

В Чувашской Республике в дни проведения Декады спорта и здоровья было проведено 9 официальных физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта, среди которых республиканские соревнования по конькобежному спорту в дисциплине «шорт-трек» памяти Заслуженного работника физической культуры и спорта РФ Краснова Вячеслава Максимовича, чемпионат и первенство Чувашской Республики по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «мини-футбол», чемпионат Чувашской Республики по автомобильному спорту в дисциплине «ралли-спринт» и т.д.

«Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает признательность всем организаторам физкультурно-массовых мероприятий в муниципальных образованиях и республиканским спортивным учреждениям, а также благодарит жителей республики, принимавших участие в мероприятиях Декады спорта и здоровья. Желаем всем продолжать активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни!» — подытожил министр спорта Чувашии Василий Петров.

Отметим, что проведение спортивных мероприятий и развитие детского спорта являются важной частью Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», целью которой является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Минспорта Чувашии.