Жители Чувашии вернули в обращение монеты на миллион рублей

Во время всероссийской акции «Монетная неделя», которая прошла в октябре, жители

Чувашии принесли в банки более 330 тыс. монет на общую сумму 1,1 млн рублей. Это на 18 % больше по количеству, чем во время такой же акции, проходившей в конце весны.



Банки Чувашии принимали любые монеты, находящиеся в обращении. Чаще всего люди приносили монеты номиналами 1 рубль и 10 рублей. Также встречались и самые маленькие номиналы. К примеру, один из клиентов банка в Чебоксарах принес в холщовом мешочке 1,5 тыс. копеек. Он рассказал, что 20 лет назад разменял их себе на свадьбу, чтобы выкупить невесту. Часть денег ушла, а оставшаяся — пролежала много лет на полке.



НБ Чувашии.