Дорогие шумерлинцы! От лица всей корпорации «Проект-техника» сердечно поздравляем вас с одним из самых важных профессиональных праздников – с Днём машиностроителя!



Это праздник настоящего труда и мощи, праздник трудолюбивых людей, которые создают шедевры современной техники.



Исторически сложилось так, что машины – первые помощники человека. Они главное звено в строительстве, перевозке, производстве и просто в повседневной жизни. Поэтому профессии машиностроения – одни из важнейших в обществе, в экономике, в стране! Они требуют огромных навыков и колоссального опыта, продуктивной работы, новых идей и рациональных решений, усердия, целеустремленности и самоотверженности.



Желаем вам счастья и благополучия, конструктивных решений и уникальных разработок, громадных перспектив и постоянного движения вперед!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».