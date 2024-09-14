Уважаемые работники и ветераны АО «Комбинат автомобильных фургонов»,

дорогие шумерлинцы!

Поздравляю вас со 108-м днем рождения города Шумерли!



День рождения г. Шумерли — праздник для всех его жителей и гостей. В этот день мы отмечаем не только день рождения города, но и его достигнутые успехи. В достигнутых успехах нашего города огромную роль сыграли его жители. Шумерлинцы своим трудолюбием и оптимизмом вносят свой вклад в развитие и процветание родного города.



От всей души желаю всем жителям и гостям г. Шумерли, работникам и ветеранам АО «Комбинат автомобильных фургонов» крепкого здоровья, процветания, новых профессиональных побед. Счастья и благополучия, мира, добра вам и вашим семьям.



Генеральный директор АО «КАФ» С. Васильев.