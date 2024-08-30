Санавиация помогает спасать жизни

27 июля воздушная эвакуация потребовалась 94-летней жительнице Шумерлинского округа.

Женщина была доставлена бригадой скорой помощи в Шумерлинский медцентр с предсердно-

желудочковой блокадой.

«Сбой в работе сердца пациентки можно было решить установкой кардиостимулятора. Эту операцию делают в Республиканском кардиологическом диспансере. Обсудив все риски, было решено направить пациентку в Чебоксары на вертолёте санавиации», — прокомментировали в ММЦ. Через полтора часа женщину уже передали в руки специалистов столичного кардиоцентра члены авиамедицинской бригады.



«Это был наш второй вылет за день. Сперва доставили в Республиканскую клиническую больницу из Алатырской районной больницы 83-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда. Ухудшения состояния пожилых пациентов в полете не было», — рассказали члены авиамедицинской бригады Александр Степанов и Павел Коршунов.



В этом году пилотами санавиации в районы Чувашии выполнены 34 вылета. Большая часть из них — в Алатырский район, откуда были транспортированы по воздуху 29 пациентов. Вертолет совершит еще не одну перевозку пациентов, если появится такая необходимость.



Источник: Республиканский центр МКСМП.