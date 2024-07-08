Уважаемые жители города Шумерли!

От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!



Этот светлый праздник символизирует самые важные в жизни каждого человека ценности — любовь, семью и верность. Крепкая семья — основа сильного общества и государства. Именно в семье мы получаем воспитание, поддержку и опору.



Выражаю особую признательность многодетным семьям, которые посвящают себя воспитанию детей, создавая атмосферу любви и заботы. Вы пример самоотверженности и пример для подражания. Супружеским парам с многолетним стажем совместной жизни желаю крепкого здоровья и сохранения взаимной любви. Молодым семьям желаю бережно хранить свои чувства, поддерживать друг друга и строить крепкие и счастливые отношения.



Желаю всем семьям города Шумерли счастья, благополучия, взаимопонимания и любви! Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех, а семейный очаг горит ярко и согревает сердца.



Глава города Шумерли Э. Васильев.