Более 40 процентов жителей Чувашии довольны работой общественного транспорта

По инициативе республиканского министерства транспорта и дорожного хозяйства в июне 2024 года Центр управления регионом Чувашии провел социологический опрос по оценке работы общественного транспорта в регионе.

На вопрос об удовлетворенности работой общественного транспорта 43% респондентов ответили, что ей довольны, 45% – не довольны. По результатам опроса выявлено, что основные проблемы в работе общественного транспорта – это нерегулярный график движения (34%), недостаточное количество/отсутствие общественного транспорта (34%) и высокая стоимость проезда (29%).

Социологи ЦУР также интересовались способами оплаты проезда: 52% респондентов предпочитают оплачивать проезд банковской картой, 18% – единой транспортной картой, 12% – наличным расчетом.

Отметим, вопросы по работе общественного транспорта жители республики регулярно поднимают в социальных сетях, только в мае-июне 2024 года поступило более 500 сообщений.

Исследование проведено в Чувашии методом River Sampling среди пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», в нем приняли участие 600 респондентов. Данные опроса репрезентативны по структуре пользования основными социальными сетями и отражают срез мнений наиболее активных пользователей основных социальных сетей.