Павел Бажайкин: «Завершение благоустройства парка на особом контроле»

Работы по благоустройству Шумерли в последнее время не обсуждает только ленивый. Действительно, несколько лет город, кажется, находится в состоянии затянувшегося ремонта. Понятно, что любые ремонтно-строительные работы создают некоторые неудобства и дискомфорт. Сторонников и противников в этом деле всегда хватает. Диванных критиков и того больше. Но даже им понятно, что всё делается на перспективу и, в конечном итоге, на благо горожан. Тем не менее, каждый благоустроенный или находящийся в стадии ремонта городской объект вызывает у шумерлинцев немало вопросов. Особой притчей во языцех стал городской парк и примыкающая к нему центральная площадь, дожидающиеся вердикта по определению своего окончательного облика.



Несколько недель назад началась реконструкция еще одной общественной территории — четной стороны улицы Октябрьской. Напомним, что объект — улица Октябрьская от центральной площади до перекрёстка с ул. Щербакова — стал победителем рейтингового голосования по выбору общественной территории, в приоритетном порядке включенной в благоустройство в 2024 году. Ремонтные работы предполагают обустройство тротуара с установкой малых архитектурных форм, на пересечении улиц Октябрьской и Щербакова – обустройство сквера с зоной отдыха.

За подробностями по теме благоустройства городских объектов по просьбе наших читателей мы обратились к исполняющему обязанности первого заместителя главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Павлу Бажайкину. Наш разговор начался как раз с обсуждения реконструкции улицы Октябрьской.

Павел Николаевич, расскажите подробнее о проекте.

Благоустройство одной из центральных улиц города направлено на формирование туристического кода города, сформированного два года назад. На благоустройство объекта была разработана проектно-сметная документация на сумму 9 млн 757 тыс. руб. (федеральный бюджет — 9 млн 660 тыс. руб., республиканский бюджет — 68 тыс. руб., местный бюджет — 29 тыс. руб.). По итогам торгов был определен подрядчик — ООО «Гринсервис» (г. Нижний Новгород), экономия составила 634 тыс. руб., которые по допсоглашению направлены на асфальтовое покрытие объекта. Все работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России. Сроки выполнения — 30 сентября этого года.

Какие виды работ на сегодняшний день проведены?

На сегодня частично срезано асфальтовое покрытие, обустроены бордюры, после регулировки колодцев организован водосток, под зону отдыха полностью расчищена территория на пересечении улиц Октябрьской и Щербакова.

Чего ожидать горожанам после окончания работ?

Территория от центральной площади до зоны отдыха будет представлять собой единую композицию, по всему тротуару будут установлены порядка 20 лавочек с урнами. На углу улиц Октябрьской и Щербакова будет обустроен мини-сквер с брусчаткой, газонами, цветочными композициями, лавочками, урнами и фонарями. Основная изюминка будет в оформлении огромной фотозоны — объемной световой композиции «Город Шумерля». В центре мини-сквера оставим место под небольшой фонтан. Объект в сметную документацию не включен, по этому вопросу ведутся переговоры с частным предпринимателем.

В сквере будет располагаться какая-то информация по истории становления города, о его людях?

Обязательно. В настоящее время мы решаем, в каком виде и какая именно информация будет представлена на панно. Можно сказать, что мы дискутируем о принятии окончательного решения по этому вопросу. Однозначно, в информационное панно войдут данные по истории Шумерли, в том числе и по строительствуСурского оборонительного рубежа. Как известно, именно с этого места осенью 1941 года после торжественного митинга на берег Суры были отправлены первые рабочие.

После частичной реконструкции улица Октябрьская будет выглядеть современно. В планах на последующие годы – благоустройство нечетной стороны улицы, ремонт дорожного полотна, замена перил и т.д. На эти цели будем изыскивать дополнительные средства.

После частичной реконструкции улица Октябрьская будет выглядеть современно. В планах на последующие годы – благоустройство нечетной стороны улицы, ремонт дорожного полотна, замена перил и т.д. На эти цели будем изыскивать дополнительные средства. Павел Николаевич, наших читателей интересует, какие в этом году дворовые территории вошли в программу благоустройства?

В этом году запланировано благоустроить дворовые территории по адресам: ул. Маршала Жукова,17 — 19, ул. Ленина, 36 — 36/1, ул. Островского, 71- 73, ул. Халтурина, 45, 47, ул. Южная, 8,10, 12, ул. Грибоедова, 16, ул. Урицкого, 4.

Благоустройство дворов предусматривает асфальтирование тротуаров, строительство парковки, освещение, установку лавочек с урнами.

Благоустройство дворов предусматривает асфальтирование тротуаров, строительство парковки, освещение, установку лавочек с урнами. Когда начнутся работы?

Подготовительные работы уже начались. Дело в том, что практически во всех дворах, кроме Урицкого, 4, намечена реконструкция тепловых сетей. После ее завершения сразу приступим к благоустройству дворовых территорий.

Отмечу, что в рамках реализации указа Главы Чувашской Республики № 139 в настоящее время мы работаем над проектно-сметной документаций 10 дворовых территорий, планируемых к благоустройству в следующем году.

Отмечу, что в рамках реализации указа Главы Чувашской Республики № 139 в настоящее время мы работаем над проектно-сметной документаций 10 дворовых территорий, планируемых к благоустройству в следующем году. После прошлогодней глобальной модернизации тепловых сетей не все дворы пока еще восстановлены…

Этот вопрос на особом контроле. Все работы по восстановлению дворовых территорий подрядными организациями ведутся в плановом режиме и до 15 июня должны быть завершены. Подрядчик обязался восстановить, где необходимо, и асфальт, и газоны, и бельевые сушилки, и прочее.

Какие городские территории в этом году еще планируется облагородить?

Уже начаты работы по обустройству межквартальной площадки в микрорайоне «Кирпичка». Заказчик – Республиканская служба единого заказчика Минстроя Чувашии. Под благоустройство нами была предложена именно эта востребованная у горожан территория. На 15 млн руб., выделенных из республиканского бюджета, здесь будет установлен детский игровой комплекс. Работы марийским подрядчиком уже начаты. Окончание работ по договору – 31 августа текущего года.

Недавно завершившееся рейтинговое голосование по выбору общественной территории на благоустройство в следующем году определило объект — сквер Победы. Расскажите об этом проекте подробнее.

Это будет современный, фундаментальный комплекс, единый тематический ансамбль: туда будут перенесены памятники из сквера им. В.М. Скаржевского и одновременно сохранена зеленая зона. Проект еще на обсуждении, мы открыты для предложений.

Больной вопрос и для горожан, и для руководства – окончание работ по благоустройству парка и центральной площади… Лето началось, почему не возобновляются работы?

Ситуация сложилась непростая. В настоящее время ведется претензионная работа в отношении подрядной организации о возобновлении благоустройства парка. Сроки выполнения работ – до 1 августа.

Если в ближайшее время с их стороны никаких движений не будет, мы начинаем процедуру расторжения договора в одностороннем порядке. Далее будет объявлен аукцион на определение нового подрядчика.

Если в ближайшее время с их стороны никаких движений не будет, мы начинаем процедуру расторжения договора в одностороннем порядке. Далее будет объявлен аукцион на определение нового подрядчика. А как же недоделки? В частности, ситуация с прудом? Согласитесь, сейчас он находится

в плачевном состоянии.

Действительно, при реконструкции пруда был нарушен экобаланс. В рамках пятилетних гарантийных обязательств подрядчик – ООО «Берсо» — обязан исправить свои ошибки и определенные недочеты. В противном случае, мы будем иметь возможность выполнить обязательства за счет банковской гарантии. В любом случае планируем, что пруд будет подпитываться водой централизованно, что позволит регулировать уровень воды в нем.

На сегодня в парке сделано 65 % работ от намеченного объема. Остается установить новое ограждение по всему периметру, довести до ума светильники и электрику в целом, на экотропах установить беседки, возле пруда — запланированный макет водонапорной башни.

На сегодня в парке сделано 65 % работ от намеченного объема. Остается установить новое ограждение по всему периметру, довести до ума светильники и электрику в целом, на экотропах установить беседки, возле пруда — запланированный макет водонапорной башни. Как недавно стало известно, парк ожидают и другие перемены…

Действительно, в целом планы по парку стоят масштабные. В этом году начнется реконструкция бывшего кинотеатра «Дружба» под молодежный центр. Кроме того, город получил грант Главы Чувашской Республики в размере 9 млн рублей, и эти средства будут направлены на приобретение и установку на территории парка пяти модульных торговых киосков и быстровозводимого нестационарного объекта общественного питания. Это будут круглогодичные павильоны. Наша задача – подключение инженерных коммуникаций.

Понимаю, что любые строительные работы вызывают неудобства. Призываю горожан немного подождать, и наш любимый город в скором времени обязательно станет современным, ухоженным, привлекательным для туристов и гостей.

Ольга Дмитриева.







