Павел Бажайкин: «Завершение благоустройства парка на особом контроле»

Работы по благоустройству Шумерли в последнее время не обсуждает только ленивый. Действительно, несколько лет город, кажется, находится в состоянии затянувшегося ремонта. Понятно, что любые ремонтно-строительные работы создают некоторые неудобства и дискомфорт. Сторонников и противников в этом деле всегда хватает. Диванных критиков и того больше. Но даже им понятно, что всё делается на перспективу и, в конечном итоге, на благо горожан. Тем не менее, каждый благоустроенный или находящийся в стадии ремонта городской объект вызывает у шумерлинцев немало вопросов. Особой притчей во языцех стал городской парк и примыкающая к нему центральная площадь, дожидающиеся вердикта по определению своего окончательного облика.
Несколько недель назад началась реконструкция еще одной общественной территории — четной стороны улицы Октябрьской. Напомним, что объект — улица Октябрьская от центральной площади до перекрёстка с ул. Щербакова — стал победителем рейтингового голосования по выбору общественной территории, в приоритетном порядке включенной в благоустройство в 2024 году. Ремонтные работы предполагают обустройство тротуара с установкой малых архитектурных форм, на пересечении улиц Октябрьской и Щербакова – обустройство сквера с зоной отдыха.
За подробностями по теме благоустройства городских объектов по просьбе наших читателей мы обратились к исполняющему обязанности первого заместителя главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Павлу Бажайкину. Наш разговор начался как раз с обсуждения реконструкции улицы Октябрьской.
- Павел Николаевич, расскажите подробнее о проекте.
- Благоустройство одной из центральных улиц города направлено на формирование туристического кода города, сформированного два года назад. На благоустройство объекта была разработана проектно-сметная документация на сумму 9 млн 757 тыс. руб. (федеральный бюджет — 9 млн 660 тыс. руб., республиканский бюджет — 68 тыс. руб., местный бюджет — 29 тыс. руб.). По итогам торгов был определен подрядчик — ООО «Гринсервис» (г. Нижний Новгород), экономия составила 634 тыс. руб., которые по допсоглашению направлены на асфальтовое покрытие объекта. Все работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России. Сроки выполнения — 30 сентября этого года.
- Какие виды работ на сегодняшний день проведены?
- На сегодня частично срезано асфальтовое покрытие, обустроены бордюры, после регулировки колодцев организован водосток, под зону отдыха полностью расчищена территория на пересечении улиц Октябрьской и Щербакова.
- Чего ожидать горожанам после окончания работ?
- Территория от центральной площади до зоны отдыха будет представлять собой единую композицию, по всему тротуару будут установлены порядка 20 лавочек с урнами. На углу улиц Октябрьской и Щербакова будет обустроен мини-сквер с брусчаткой, газонами, цветочными композициями, лавочками, урнами и фонарями. Основная изюминка будет в оформлении огромной фотозоны — объемной световой композиции «Город Шумерля». В центре мини-сквера оставим место под небольшой фонтан. Объект в сметную документацию не включен, по этому вопросу ведутся переговоры с частным предпринимателем.
- В сквере будет располагаться какая-то информация по истории становления города, о его людях?
- Обязательно. В настоящее время мы решаем, в каком виде и какая именно информация будет представлена на панно. Можно сказать, что мы дискутируем о принятии окончательного решения по этому вопросу. Однозначно, в информационное панно войдут данные по истории Шумерли, в том числе и по строительствуСурского оборонительного рубежа. Как известно, именно с этого места осенью 1941 года после торжественного митинга на берег Суры были отправлены первые рабочие.
После частичной реконструкции улица Октябрьская будет выглядеть современно. В планах на последующие годы – благоустройство нечетной стороны улицы, ремонт дорожного полотна, замена перил и т.д. На эти цели будем изыскивать дополнительные средства.
- Павел Николаевич, наших читателей интересует, какие в этом году дворовые территории вошли в программу благоустройства?
- В этом году запланировано благоустроить дворовые территории по адресам: ул. Маршала Жукова,17 — 19, ул. Ленина, 36 — 36/1, ул. Островского, 71- 73, ул. Халтурина, 45, 47, ул. Южная, 8,10, 12, ул. Грибоедова, 16, ул. Урицкого, 4.
Благоустройство дворов предусматривает асфальтирование тротуаров, строительство парковки, освещение, установку лавочек с урнами.
- Когда начнутся работы?
- Подготовительные работы уже начались. Дело в том, что практически во всех дворах, кроме Урицкого, 4, намечена реконструкция тепловых сетей. После ее завершения сразу приступим к благоустройству дворовых территорий.
Отмечу, что в рамках реализации указа Главы Чувашской Республики № 139 в настоящее время мы работаем над проектно-сметной документаций 10 дворовых территорий, планируемых к благоустройству в следующем году.
- После прошлогодней глобальной модернизации тепловых сетей не все дворы пока еще восстановлены…
- Этот вопрос на особом контроле. Все работы по восстановлению дворовых территорий подрядными организациями ведутся в плановом режиме и до 15 июня должны быть завершены. Подрядчик обязался восстановить, где необходимо, и асфальт, и газоны, и бельевые сушилки, и прочее.
- Какие городские территории в этом году еще планируется облагородить?
- Уже начаты работы по обустройству межквартальной площадки в микрорайоне «Кирпичка». Заказчик – Республиканская служба единого заказчика Минстроя Чувашии. Под благоустройство нами была предложена именно эта востребованная у горожан территория. На 15 млн руб., выделенных из республиканского бюджета, здесь будет установлен детский игровой комплекс. Работы марийским подрядчиком уже начаты. Окончание работ по договору – 31 августа текущего года.
- Недавно завершившееся рейтинговое голосование по выбору общественной территории на благоустройство в следующем году определило объект — сквер Победы. Расскажите об этом проекте подробнее.
- Это будет современный, фундаментальный комплекс, единый тематический ансамбль: туда будут перенесены памятники из сквера им. В.М. Скаржевского и одновременно сохранена зеленая зона. Проект еще на обсуждении, мы открыты для предложений.
- Больной вопрос и для горожан, и для руководства – окончание работ по благоустройству парка и центральной площади… Лето началось, почему не возобновляются работы?
- Ситуация сложилась непростая. В настоящее время ведется претензионная работа в отношении подрядной организации о возобновлении благоустройства парка. Сроки выполнения работ – до 1 августа.
Если в ближайшее время с их стороны никаких движений не будет, мы начинаем процедуру расторжения договора в одностороннем порядке. Далее будет объявлен аукцион на определение нового подрядчика.
- А как же недоделки? В частности, ситуация с прудом? Согласитесь, сейчас он находится
в плачевном состоянии.
- Действительно, при реконструкции пруда был нарушен экобаланс. В рамках пятилетних гарантийных обязательств подрядчик – ООО «Берсо» — обязан исправить свои ошибки и определенные недочеты. В противном случае, мы будем иметь возможность выполнить обязательства за счет банковской гарантии. В любом случае планируем, что пруд будет подпитываться водой централизованно, что позволит регулировать уровень воды в нем.
На сегодня в парке сделано 65 % работ от намеченного объема. Остается установить новое ограждение по всему периметру, довести до ума светильники и электрику в целом, на экотропах установить беседки, возле пруда — запланированный макет водонапорной башни.
- Как недавно стало известно, парк ожидают и другие перемены…
- Действительно, в целом планы по парку стоят масштабные. В этом году начнется реконструкция бывшего кинотеатра «Дружба» под молодежный центр. Кроме того, город получил грант Главы Чувашской Республики в размере 9 млн рублей, и эти средства будут направлены на приобретение и установку на территории парка пяти модульных торговых киосков и быстровозводимого нестационарного объекта общественного питания. Это будут круглогодичные павильоны. Наша задача – подключение инженерных коммуникаций.
Понимаю, что любые строительные работы вызывают неудобства. Призываю горожан немного подождать, и наш любимый город в скором времени обязательно станет современным, ухоженным, привлекательным для туристов и гостей.
Ольга Дмитриева.