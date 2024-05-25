Вырастить и сохранить

В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в питомниках республики

планируется посеять семян хвойных и лиственных пород лесных растений на площади

2,26 га, сообщает Минприроды Чувашии.

В питомнике «Алгашинский» Шумерлинского лесничества сотрудники уже высадили семена сосны обыкновенной на площади 0,13 га, ели европейской — на площади 0,08 га и липы мелколистной — на площади 0,04 га.



Посевные работы в питомнике проводились механизированным способом. Посадочные борозды покрыли свежими опилками для сохранения влаги и предотвращения зарастания сорняками, а затем прикатали посевы гладким катком.



Весь посадочный материал прошел полный цикл предпосевной обработки, что позволит растениям быстрее прорасти и не болеть.

Подготовила Н. Игнатьева.