Что можно и чего нельзя делать на Пасху

Уже на этой неделе, в воскресенье, мы будем отмечать главный праздник христиан — Пасху, Светлое Христово Воскресение.

Главная подготовка к празднику — семинедельный Великий пост. Он установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней. Смысл поста для верующих — воздержание от греха (плохих слов, мыслей, дел и желаний). Ограничение в еде (отказ от мяса, молока, рыбы) направлено на то, чтобы помогать верующим в борьбе с грехом и ослаблять греховные мысли и желания. Очень важно ни с кем не ругаться, никого не обижать, а если такое случилось — обязательно помириться и простить. Еще один важный момент — перед Пасхой православные люди причащаются. Некоторые это делают 3-4 раза за Великий пост. Это тоже можно назвать обязательной подготовкой к празднику. Даже очень занятые люди находят время и перед Пасхой приходят в храм исповедоваться и причаститься.



Православные празднуют Пасху неделю, однако сам праздник согласно церковному календарю продолжается 40 дней. В это время верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!»



Поздравлять с Пасхой можно и людей другой веры. Ведь мы можем искренне и от всей души пожелать человеку здоровья, радости, семейного благополучия и тогда наше поздравление станет проявлением христианской любви. Здесь нужно найти тонкую грань, так как речь идет о религиозном празднике, чтобы не оттолкнуть и не оскорбить чувства другого человека, но и не погрешить против собственной веры.

Что можно делать на Пасху?

Самая главная обязанность православных — присутствовать в такой день в храме. Службы в большинстве церквей начнутся накануне до полуночи. На Пасху в храме прихожане принимают причастие, освящают куличи, яйца и другие угощения, участвуют в крестном ходе со свечами и иконами. Дальше верующие просто поздравляют друг друга и расходятся праздновать Пасху дома.

Согласно православной традиции в этот день рекомендуется помогать обездоленным, примириться с недоброжелателями и приносить радость своим друзьям и близким.



Чего нельзя делать на Пасху?

Считается, что после длительных и строгих запретов в Великий пост на Пасху разрешено практически всё. Но это не так. Например, церковный праздник — не повод, чтобы злоупотребить алкоголем.

Запрет на работу тоже не стоит понимать буквально. Конечно, лучше отложить мирские дела и сосредоточиться на празднике.

Не стоит в этот день затевать уборку, посещать баню или парикмахерский салон.

Другое дело, если рабочий график зависит не от вас и вы вынуждены на Пасху работать. Выполнять свои обязанности в праздник надо добросовестно и ни в коем случае не унывать.

На Пасху не рекомендуется ходить на кладбище. Вся Церковь — и небесная, и земная — торжествует и ликует, и скорби в сердце христианина места быть не должно. Обычай ходить на кладбище в праздник Пасхи возник в советское время, когда были закрыты либо уничтожены почти все православные храмы. Побывать на кладбище можно и даже нужно на 9-й день после Пасхи, то есть на Радоницу. Именно в этот день начинается гласное (вслух) поминовение усопших и совершается первая после Великой среды панихида.

Согласно православной традиции устраивать похороны или поминки на Пасху не принято. Желательно перенести эти мероприятия на следующие дни. Чин отпевания на Светлой седмице особый, праздничный, из-за исключительной торжественности Пасхи.



Когда лучше освящать куличи?

По традиции освящать куличи принято в пасхальную ночь (с субботы на воскресенье) после Божественной литургии. Но большое количество посетителей и долгая служба могут сделать этот процесс затруднительным для верующих, особенно пожилых. Поэтому освящать куличи, пасхи и яйца начинают утром в Великую субботу и продолжают это делать весь день. Молитвы на освящение пищи и в субботу, и в воскресенье читаются одинаковые.

Традиционно в пасхальную корзину для освящения в церкви кладут пасхальный кулич, пасху (изделие из творога) и яйца. Но освящают на богослужении и мясную пищу, сыр. В священных книгах для этих продуктов имеются специальные молитвы, в отличие от спиртных напитков — для них такого правила нет.



Народные приметы на Пасху

Есть приметы, которые предсказывают погоду: если на Пасху идет дождь, то значит, сырая погода продержится до конца весны. Или, например, морозная погода или даже снег на Пасху предвещают теплое и долгое лето.

Есть приметы на замужество: услышать пение кукушки на Пасху — хороший знак, предвещающий счастливое замужество. А если незамужняя девушка во время праздничного застолья найдет на своей тарелке муху или другое насекомое, то в следующем году она получит предложение руки и сердца.



О. Сердюк.