Учитель чебоксарской школы пригласила коллег в семью ФКР

Педагог школы № 48 г. Чебоксары Екатерина Пайгильдина стала послом Форума классных руководителей-2024 от Чувашии. На своей страничке «ВКонтакте» она пригласила коллег из Чуваши стать частью огромной семьи ФКР.

«Уже сейчас вы, дорогие коллеги, можете начать своё движение к цели всех классных страны — к Форуму классных руководителей в октябре 2024 года в Москве!», — написала она, отметив при этом, что приём заявок уже стартовал.

Всероссийский Форум классных руководителей в четвертый раз пройдет в Москве в начале октября. Принять участие в нём могут как классные руководители, так и кураторы групп организаций среднего профессионального образования.

«Форум классных руководителей по праву считается одним из знаковых профессиональных событий для учителей. Труд классных руководителей и кураторов групп сложно переоценить, ведь именно они несут ответственность за организацию процесса обучения, воспитание подрастающего поколения. Вы становитесь лидерами, настоящим примером для ребят. Уверен, форум в очередной раз станет пространством обмена опытом, педагогическими наработкам и практиками, вы сможете принять участие в мастер-классах и работе экспертных площадок, вынести для себя новаторские идеи и внедрить их в своих школах», – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Прием заявок на Форум проходит в онлайн-формате до 10 июня. Все желающие могут заполнить анкету по ссылке: (https://vk.com/app51730148). Участникам предстоит пройти несколько этапов: анкетирование, тестирование по основам педагогики, тестирование «50 вопросов классному», тестирование «Педагогические ситуации» и предоставление видеовизитки на тему «Моя воспитательная практика».

Следить за новостями отбора участников можно в официальном сообществе ФКР в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/vfkr_ru).

Напомним, Форум в Москве запланирован на 3–5 октября 2024 года. Участников ждут образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикерами и экспертами выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Технологическим партнером форума выступает «ВКонтакте». Стратегический партнер – АНО «Диалог. Регионы».