Дорогие женщины! От лица корпорации «Проект-техника» поздравляем вас со светлым весенним

праздником – Международным женским днём!



8 Марта символизирует торжество любви, мечты и красоты. Он олицетворяет весну и несёт новые надежды. В этот первый весенний праздник мы отдаём дань искреннего уважения, любви и признательности нашим дорогим женщинам, матерям и бабушкам, сестрам и дочерям за мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное тепло и нежность.



Вы наполняете нашу жизнь особым смыслом, делаете ее ярче. Ваша любовь помогает нам выстоять во времена тяжелых испытаний.



Пусть этот праздничный день принесет вам море цветов, добрые улыбки, внимание близких и радость новых встреч. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и огромного счастья!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».