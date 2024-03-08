Милые дамы! Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!

Пусть этот прекрасный праздник наполнит вашу жизнь радостью, теплом и вдохновением. Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех ваших начинаниях и счастья в личной жизни.

Пусть каждый день будет наполнен улыбками, любовью и гармонией.



С наилучшими пожеланиями, заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики, председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам

Виктор Горбунов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Мельников.