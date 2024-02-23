Уважаемые мужчины! Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

23 Февраля — праздник героев, защитников Родины, бережно охраняющих жизни родных и близких людей.



Поздравляем военных, в разные годы служивших в армии, в правоохранительных органах, воевавших в горячих точках, стоявших на страже интересов России, и тех, кто сегодня служит опорой своей Родине и семье.



Сегодня Россия встала на путь борьбы с пагубным явлением, с которым наши предки столкнулись более чем 80 лет назад, – с фашизмом. Мы все, каждый на своем месте, делаем всё, чтобы наши бойцы чувствовали себя уверенно, выполняя боевую задачу, и были обеспечены всем необходимым. И будем делать это и дальше.



Пусть мир и добро окружают каждого защитника Отечества, семейный очаг будет полным и теплым. От всей души желаем крепкого здоровья и безграничного счастья всем, кто делает жизнь россиян безопасной.



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам В. Горбунов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики С. Мельников.