Такими данными поделилось социологическое агентство «Вебер». Оказалось, что 87% наших соотечественников регулярно сталкиваются со спам-сообщениями и звонками. Причем 38% получают их практически каждый день, 32% – один или несколько раз в неделю, 17% – один или несколько раз в месяц.

Среди лидеров нежелательных сообщений банковские услуги (73%), услуги связи (47%), медицинские услуги (32%), юридические услуги (17%).

Опрошенные признались, что в момент получения спам-сообщений или звонков они чаще всего испытывают раздражение или злость (46%), а также возмущение и недовольство (40%). Абсолютное большинство (84%) негативно относятся к любым звонкам с незнакомых номеров: при таких вызовах трубки поднимают 39%, а сбрасывают – 54%. А 73% добавляют в черный список номера, с которых поступают спам-звонки.

«Мы увидели важную тенденцию: хотя абсолютное большинство (88%) россиян сталкивались с телефонными мошенниками, их жертвой становилось намного меньше – только 21%. Цифры это подтверждают: более половины (57%) когда-либо разоблачали телефонного мошенника в ходе разговора, 56% заявляют, что легко могут отличить голос робота от голоса живого человека, а еще 29% занимаются цифровым просвещением и делятся с близкими советами, как не стать жертвой мошенников», – поделилась ключевыми инсайтами исследования руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

«Вебер» – совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.