Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!



Быть учителем – не простая работа, а целая миссия, требующая преданного отношения к своему делу, большого запаса внутренних сил, терпения и мудрости. Вы воспитываете и учите подрастающее поколение, передаете ему свои знания, прививаете лучшие качества человека.

Благодаря вашей любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам педагогического труда, которые своим неустанным трудом внесли неоценимый вклад в развитие системы образования в нашем городе и посвятили себя очень важному делу – образованию подрастающего поколения. Ведь нет задачи более почетной и важной, чем давать людям знания и готовить их к жизни в обществе.



Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, душевной гармонии, уверенного движения вперед к поставленным целям и профессиональных успехов!



Глава города Шумерли Сергей Яргунин, глава администрации города Шумерли Эдуард Васильев.