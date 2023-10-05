Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с Днём учителя!

Это повод выразить признательность вам, посвятившим себя благородному делу – обучению и воспитанию подрастающего поколения.

Вы не просто даете знания, вы формируете гармонично развитые личности, прививаете любовь к Родине, открываете таланты и даете дорогу в будущее.

Спасибо за ваше служение и верность профессии, творческий подход, новаторство и бесконечную любовь к своим ученикам.

Желаю всем доброго здоровья, новых свершений и успехов, счастья и всего самого доброго!



Глава Чувашской Республики Олег Николаев