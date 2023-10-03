Педагоги Чувашии принимают участие в III Всероссийском форуме классных руководителей

Одно из самых масштабных мероприятий Года педагога и наставника стартовало сегодня, третьего октября. На форуме в Москве наш регион представляют 23 педагога из разных учебных заведений республики. Все они прошли конкурсный отбор из нескольких тысяч кандидатов.

В этом году Форум классных руководителей объединил три тысячи активистов школьного образования и кураторов групп колледжей из 89 регионов России. Ещё 300 педагогов отправились на мероприятие волонтёрами. Кроме того, каждый желающий может стать участником форума в заочном формате. Главные события будут транслировать в режиме реального времени в официальной группе «ВКонтакте» (https://vk.com/vfkr_ru).

Количество педагогов из Чувашии, прошедших отбор для участия в ФКР в этом году, значительно выросло. И если в прошлом году очно в нём смогли принять участие только 12 классных руководителей республики, то в этом году таковых в 2 раза больше.

«Мы приехали большой делегацией. И нам есть чем поделиться, есть что показать, а также мы готовы перенять лучший опыт классных руководителей со всей страны. Очень отрадно представлять свою Чувашскую Республику, а еще Траковскую школу Красноармейского округа. От Форума ждём, конечно же, эмоций, профессионального роста, новых знакомств. Очень здорово расти, творить и развиваться в кругу единомышленников», – рассказала участница форума Екатерина Кузнецова.

Программа форума очень разнообразна: учителя поделятся своими наработками, узнают о новых методиках, побывают на разных выставках и экспозициях. Среди ключевых тем форума: любовь к чтению и родной истории, психологические аспекты педагогической деятельности, инклюзивное образование, воспитание в духе традиционных ценностей, работа с детским коллективом и многое другое. Обсуждать эти темы участники ФКР будут на панельных дискуссиях, круглых столах и мастер-классах.

В дни форума пройдет книжная ярмарка для классных руководителей и лекторий о современной литературе. Участники форума смогут отправить памятные открытки своим друзьям — специально для этого на мероприятии будет работать зона «Почты России». Кстати, дизайн открыток разработали сами классные руководители.

Напомним, ФКР проводится министерством Просвещения России по поручению президента Владимира Путина уже в третий раз. Стратегическим партнёром всероссийского проекта выступила АНО «Диалог Регионы.