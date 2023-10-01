Уважаемые ветераны, пенсионеры, люди старшего поколения города Шумерли!

Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Международным днем пожилых людей!



Этот день – еще один прекрасный повод и возможность выразить слова благодарности вам – нашим близким людям, пожилым жителям города за многолетний добросовестный труд, за вашу доброту и заботу! За вашими плечами большая и долгая жизнь: вы на себе испытали тяготы военных лет, отстояли независимость нашей Родины, строили и благоустраивали наш родной город. Вы передаете подрастающему поколению свои знания, мудрость и опыт, учите честному отношению к труду и чувству патриотизма, пытаетесь оградить от ошибок и неудач.



Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и признательность нашим родителям, бабушкам и дедушкам, ветеранам войны и труда, благодарим их за терпение, чуткость, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту. Мы хотим, чтобы вы никогда не чувствовали себя одинокими, всегда были окружены заботой и вниманием.



От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного спокойствия, радости и домашнего уюта! Пусть любовь детей и смех внуков наполняют вашу душу радостью, а в семье царят понимание и согласие!



Глава города Шумерли Сергей Яргунин, глава администрации города Шумерли Эдуард Васильев.