Дорогие ветераны, уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!

В международный день почитания пожилых людей выражаю слова благодарности и признательности каждому из вас за доблестный труд, неиссякаемую доброту и душевную щедрость.

Ваши достижения, опыт, профессионализм и творческие успехи — крепкий фундамент для дальнейшего развития нашей республики, верный ориентир для нас и будущих поколений.

Сегодня и на заслуженном отдыхе вы проявляете живой интерес к социальной, культурной и экономической жизни Чувашии, являетесь хранителями духовных и нравственных ценностей.

Отдельную благодарность и уважение выражаю всем, кто стоял на страже интересов и безопасности нашей страны в годы Великой Отечественной войны, восстанавливал ее после. Низкий вам поклон.

В этот день искренне желаю вам доброго здоровья, активного и плодотворного долголетия.

Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, правнуки, а дом будет наполнен теплом и уютом.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев