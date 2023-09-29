Затянувшееся ожидание

В одной из групп в социальных сетях появился пост о том, что жители деревни Лесные Туваны

(ул. Пролетарская) в связи с ремонтом внешних сетей водопровода с июня живут без воды.

Воду обещали запустить к 1 августа, но до сих пор её нет. А в связи с засушливой осенью воды нет и в колодцах.

По поводу обращения жителей Лесных Туван газета позвонила руководству Шумерлинского МО за разъяснениями. Как отметили в администрации, в этом году в Лесных Туванах был проведен ремонт внешних инженерных сетей водопровода. Но из-за возникших проблем с подведением электричества до скважины вода в дома жителей улицы Пролетарской еще не пришла. Загвоздка вышла с установкой 5-6 столбов для проводки электричества, чтобы подключить мотор. ПАО «Россети Волга», выполняющее данные работы для технического соединения, выставила счет — более 600 тыс. рублей. Эта сумма оказалась намного выше, чем оплата аналогичных работ в прошлом году. В бюджете Шумерлинского МО на выполнение данного вида работ такой суммы заложено не было.



После уточнения бюджета в начале сентября средства на эти цели были выделены. В настоящее время Управление по благоустройству и развитию территорий Шумерлинского МО передало в ПАО «Россети Волга» технические условия на техническое присоединение. После получения договора и оплаты услуг к скважине будет подведено электроснабжение. Срок выполнения работ — до 4 месяцев.



Таким образом, выполнение работ может затянуться до конца года. Начальник Туванского территориального отдела Владимир Васильев, и сам проживающий на улице Пролетарской, отметил, что по этому вопросу администрацией округа все необходимые действия выполнены. Дело за ПАО «Россети Волга», насколько скоро оно предоставит договор и сможет приступить к выполнению работ. Рассматривается вопрос и временного подключения электричества путем проложения кабеля к скважине под землей.

Вера Ивановна Захарова, жительница дер. Лесные Туваны:

В это засушливое лето с нетерпением ждали 1 августа – срока завершения ремонтных работ. К сожалению, наши надежды не оправдались. Воды нет до сих пор. Ждем. И сентябрь выдался сухим, без дождей. Даже в колодцах не осталось воды. Нас выручает колодец, который мы вырыли вместе с соседом в 2010 году – тоже был засушливый год. А так не знаю, как были бы. Некоторые соседи новые колодцы вырыли, не стали ждать водопроводной воды. Жаль, вода запаздывает.

Леонид Федорович Мостайкин, житель дер. Лесные Туваны:

Раньше с колодца вода поступала в дом бесперебойно — в жару перестала, и мы перешли на насос «Малыш», с ведром выходили к колодцу. Теперь и он не качает, в колодце совсем нет воды. Соседский колодец в редкий раз выручает, так как в доме рядом никто не проживает. А у нас утки, гуси. И для них вода нужна. Приходится ездить на ключи, чтобы воду набрать. В каждую неделю привожу на мотоблоке примерно по 30 ведер. За питьевой водой жена иногда ходит к односельчанам, у которых скважина. Так и держимся. А завершили бы ремонт водопровода вовремя, в начале августа, – проблемы такой не знали бы. Вначале ремонтных работ мы радовались, что вот-вот проблема недостатка воды будет позади. Не тут-то было! Два месяца прошло с тех пор. Трубы лежат, скважина есть, а воды нет. А жители мучаются. Так и живем без воды.

Марина Абрамова.

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Житель поселка Малиновка Егоркинского сельского поселения Станислав Илларионов сетует на отсутствие водоснабжения в поселке:

«Водопровода в населенном пункте нет, вода в колодцах стремительно убывает, пруд тоже засох. Ни умыться, ни пищу приготовить, ни скотину напоить. Можно ли надеяться на изменение ситуации в ближайшее время?»

Отвечает начальник Егоркинского территориального отдела Ольга Улисова:

«По программе инициативного бюджетирования в поселении до конца года планируется очистить сразу три водоема: два в Егоркино и один в Малиновке, расположенный на улице Алексеевской. Контракт заключен с индивидуальным предпринимателем Н.Н. Семеновым на общую сумму 862 тыс. 768 руб., из которой на устройство противопожарного водоема в Малиновке предусмотрено 299,5 тыс. руб. (республиканский бюджет – 239,6 тыс. руб., местный бюджет – 44,9 тыс. руб., средства населения – 14,9 тыс. руб.). Надеемся, что в ближайшее время работы, приостановленные по техническим причинам, возобновятся и проект успешно будет реализован».