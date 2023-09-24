Уважаемые работники и ветераны акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», шумерлинцы! Примите самые искренние поздравления с Днём машиностроителя!



Машиностроение во все времена было опорой государства и основой обороноспособности, талант конструкторов, инженеров, самоотверженный труд рабочих обеспечивают выполнение поставленных важнейших стратегических задач. Акционерное общество «Комбинат автомобильных фургонов» вносит значительный вклад в объём машиностроения города, республики и страны. Как никогда стабильная наша работа и ответственное отношение к делу важны сейчас, в сложный период, переживаемый страной.



От всей души поздравляю с профессиональным праздником наш трудовой коллектив, партнеров и заказчиков, а также ветеранов, которые являются примером добросовестного отношения к труду, преданности родному предприятию и любви к избранной профессии.

Желаю всем доброго здоровья, новых свершений, дальнейших успехов в труде и процветания! Счастья и благополучия вам и вашим близким!



Генеральный директор АО «КАФ» С. Васильев.