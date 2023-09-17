Профессии востребованные и не очень

Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга выяснили, какие профессии оказались самими популярными в Чувашии в августе, а кого работодатели искали реже всего.



Больше всего вакансий в августе было открыто на менеджеров по продажам (более 600), продавцов-кассиров (более 540 вакансий). На третьем месте по популярности — операторы колл-центра (более 320 вакансий), на четвертом — водители (более 310 вакансий), на пятом — слесари (более 230 вакансий). Также в топ-10 вошли инженеры-конструкторы, токари, шлифовщики, разнорабочие, администраторы магазина, упаковщики.



Большая часть этих специализаций — в дефиците. Наибольший уровень конкуренции за сотрудников среди токарей (0,5 резюме на вакансию), администраторов магазина (0,6 резюме на вакансию), слесарей (0,8 резюме на вакансию).



Наименьшие спрос и уровень конкуренции за сотрудников отмечены среди таких профессий, как финансовый контролер, казначей, режиссер, методолог, фотограф, ретушер, директор юридического департамента, BI-аналитик, консультант по стратегии, директор по информационным технологиям, андеррайтер. Здесь работодатели размещали в августе единичные вакансии, а hh.индекс в специализациях говорит об избытке кадров на рынке труда.



Пресс-служба hh.ru-Поволжье.