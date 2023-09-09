Дорогие шумерлинцы!

От лица всей Корпорации «Проект-техника» поздравляем вас с Днём города!

Сегодня праздник для всех жителей Шумерли и её гостей. Это особый день, когда мы отмечаем историю и достижения нашего славного города.



Наш город — это не только место, где мы живем, но и место, где мы работаем, строим свою судьбу, воспитываем детей. Здесь у нас есть все условия для полноценной жизни и развития. И каждый из нас вносит свой вклад в создание прекрасного будущего.



Желаем всем доброго здоровья, благополучия и новых достижений! Пусть во все времена Шумерля будет живописным, процветающим и любимым городом! С праздником!



Правление Корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».