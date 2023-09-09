Дорогие шумерлинцы!

Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю Дня города Шумерли!

День города традиционно является одним из самых любимых горожанами событий, которого ждут и к которому готовятся.

Сегодня мы можем сказать, что в городе много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умеющих работать и идти в ногу со временем, сильных духом и волей людей!



Хочется поблагодарить всех жителей за внесенный вклад в жизнь города и за искреннюю любовь к родному краю, пожелать здоровья, успехов в больших и малых делах! Счастья и благополучия вам!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам В. Горбунов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики С. Мельников.