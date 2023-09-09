Уважаемые жители и гости города Шумерли!

Примите сердечные поздравления со 107-й годовщиной города!



Город Шумерля – родной дом для людей разных поколений и профессий, различных взглядов и интересов, людей, которые здесь родились, выросли и остались верными своей малой родине, для тех, кто переехал сюда и полюбил этот город. Своим трудолюбием, упорством и оптимизмом вы уже многого достигли и высоко подняли планку для перспективных планов. В единой семье городов Чувашии Шумерля вносит свой вклад в развитие культуры и сохранение её самобытности, а активная жизненная позиция, искренняя любовь к родному городу является примером беззаветного служения своей земле и ее людям. У нас впереди много работы, направленной на развитие инфраструктуры города, увеличение экономического потенциала, решение вопросов благоустройства, повышения качества жизни горожан.



Горячие поздравления ветеранам и труженикам тыла. Вашими энтузиазмом, стараниями, самоотверженным трудом положено начало прекрасному городу.



Пусть любовь к городу, верность традициям и память о нашем прошлом объединяют всех горожан и вдохновляют на созидательный труд, на новые достижения и успехи!



От всего сердца желаем всем жителям Шумерли мира, счастья, семейного благополучия и крепкого здоровья!



Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации города Шумерли Э. Васильев.