Дорогие шумерлинцы!
Поздравляем с началом нового учебного года!
Образование было и остается залогом успешного будущего для каждого человека.
1 сентября – не только праздник, это и начало усердного освоения знаний, которые помогут школьникам определиться с выбором жизненного пути, профессии. Ведь именно им предстоит работать над развитием Чувашской Республики, приумножать достигнутые результаты, строить будущее республики.
Дорогие ребята! Детство и юность скоротечны. Поэтому черпайте знания, познавайте этот мир, стремитесь к высотам, растите достойными гражданами нашей большой, многонациональной и великой страны – России!
Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики –
председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам В. Горбунов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики С. Мельников.