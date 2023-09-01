Дорогие шумерлинцы!

Поздравляем с началом нового учебного года!

Образование было и остается залогом успешного будущего для каждого человека.

1 сентября – не только праздник, это и начало усердного освоения знаний, которые помогут школьникам определиться с выбором жизненного пути, профессии. Ведь именно им предстоит работать над развитием Чувашской Республики, приумножать достигнутые результаты, строить будущее республики.



Дорогие ребята! Детство и юность скоротечны. Поэтому черпайте знания, познавайте этот мир, стремитесь к высотам, растите достойными гражданами нашей большой, многонациональной и великой страны – России!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики –

председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам В. Горбунов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики С. Мельников.