«Старейшина чувашских дубов» и другие памятники природы Моргаушского округа

Российским деревом 2023 года стал «Старейшина чувашских дубов», произрастающий на территории Опытного лесничества Минприроды Чувашии. Именно наш вековой дуб с большим отрывом обошел «зелёных» конкурентов из 69-ти регионов страны!Открытое голосование Национального конкурса проводилось на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».Эта победа, несомненно, стала возможной благодаря активной поддержке жителей всей республики.Как отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев «победа в конкурсе повысит эколого-туристическую привлекательность нашей республики. А сам дуб станет новым объектом повышенного интереса гостей Чувашии».Напомним, что знаменитый дуб был «открыт» 29 июня 1966 года во время семинара, проведенного Министерством лесного хозяйства Чувашской АССР совместно с Областным правлением НТО лесной промышленности и лесного хозяйства.Помимо Диплома победителя, который будет торжественно вручен руководству региона, «Старейшина» выиграл Сертификат на дополнительный уход и обследование.В 2013 году специалисты Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» (Москва) подсчитали, что дубу из Моргаушского округа 362 года! На сегодняшний день его возраст – 372 года! Наш дуб живёт и ежегодно обновляет свои листочки, а теперь еще федеральные эксперты возьмут «шефство» над нашим вековым деревом.Кроме того, рядом с деревом-победителем будет установлена памятная доска «Российское дерево года», что станет еще одним символом гордости для жителей всей Чувашии.«В настоящее время мы обсуждаем с администрацией округа дальнейшее развитие туристической инфраструктуры и благоустройство прилегающей к дубу-победителю территории. Для удобства посетителей там уже установлены скамейки, рассматривается вопрос размещения мусорных контейнеров и многое другое. Уверен в ближайшее время, благодаря признанию нашего дуба на всероссийском уровне, поток туристов сюда существенно увеличится», — отмечает министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.Кстати, 5 августа в эфире Первого канала в программе «Доброе утро» телезрителям показали и рассказали о нашем дубе-победителе.В целом, Моргаушский округ Чувашии богат и другими, по-своему уникальными, памятниками природы: это и «Дубрава Бронислава Гузовского», и «Озеро Сюткюль», и «Шомиковская колония серых цапель»…Например, в Ильинском сельском поселении Моргаушского округа находится водопад «Серебряный каскад», который напоминает крымские каньоны: та же тень смешанного леса, журчание ручья и шум водопада, таинственная атмосфера.В этой же местности находится обрывистый берег Красный Яр, который имеет высоту около 20 метров, где очень наглядно проявились осадочные породы разных эпох: голубые, белые и красные прослойки известковых отложений пермской палеозойской эры и юрского периода мезозойской эры. Это оставшиеся следы теплых морей, которые когда-то заливали наши земли…Также в Моргаушском округе имеется ряд интересных туристических мест, которые хотелось бы посоветовать всем гостям нашей республики:Металлургический горн средневековья на берегу реки Волга;Александро-Невский чувашский мужской монастырь;Памятник Матери – фигура женщины (Т.Н. Николаевой), стоящей у ворот в ожидании с войны своих сыновей;Парк имени Н.В. Никольского;Памятник жертвам Акрамовского восстания;Церковь Святой Троицы и многое другое!

Минприроды Чувашии.