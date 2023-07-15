Получила в наследство от мамы деревенский дом. Хочу сейчас его продать. Нужно ли уплачивать налог с продажи?

Отвечает начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 УФНС России по Чувашской Республике Ирина Федорова:

Физическое лицо, которое продает недвижимое имущество, должно заплатить НДФЛ с полученного от сделки дохода. Освобождение от уплаты такого налога возможно, если собственник владел объектом недвижимости 3 года или 5 лет.

Минимальный срок владения недвижимым имуществом при его продаже составляет 3 года, если имущество получено в наследство или в дар от членов семьи или близких родственников, в результате приватизации, ренты (по договору пожизненного содержания с иждивением). Также 3 года — минимальный срок, если у налогоплательщика нет в собственности другого жилья или оно приобретено в течение 90 календарных дней.

Как высчитать срок владения недвижимостью?

Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова:

Минимальный срок владения недвижимым имуществом при его продаже составляет 3 года, если имущество получено в наследство или в дар от членов семьи или близких родственников, в результате приватизации, ренты (по договору пожизненного содержания с иждивением). Также 3 года — минимальный срок, если у налогоплательщика нет в собственности другого жилья или оно приобретено в течение 90 календарных дней. Как высчитать срок владения недвижимостью? Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова: Право собственности на объект недвижимости возникает с момента его регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Вам нужно посмотреть в выписке из ЕГРН дату регистрации права и, исходя из этого, смотреть, прошло 3 года или нет в целях решения вопроса об освобождении от уплаты налога с продажи. Узнать дату регистрации права можно на сайте Росреестра в сервисе «Справочная информация в режиме онлайн», на Публичной кадастровой карте или на портале Госуслуг (всё бесплатно).

Влияет ли сумма, за которую я хочу продать?

Отвечает начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 УФНС России по Чувашской Республике Ирина Федорова:

Влияет ли сумма, за которую я хочу продать? Отвечает начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 УФНС России по Чувашской Республике Ирина Федорова: Сумма, указанная в договоре купли-продажи, влияет на уплату налога, если недвижимость была в собственности менее установленного законом срока. Сделка до 1 миллиона рублей налогом не облагается. Таким образом, если вы продадите дом за 700 тысяч рублей, то вам не нужно будет уплачивать налог и подавать декларацию в налоговую службу.

Но если договор купли-продажи дома будет составлен на сумму меньше кадастровой стоимости дома, то в целях налогообложения доходы налогоплательщика от продажи этого объекта недвижимого имущества принимаются равными умноженной на понижающий коэффициент 0,7 соответствующей кадастровой стоимости этого объекта недвижимого имущества.

Пресс-служба

Управления Росреестра по Чувашии.