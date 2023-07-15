Социальные работники сопровождают своих подопечных

По роду службы социальному работнику приходится часто сталкиваться с людьми, которые в своей жизни испытали немало трудностей и проблем со здоровьем. Соцработник, можно сказать, помогает человеку «настроить логистику» в этом мире.



Он оценивает ситуацию, поддерживает, ищет индивидуальные пути решения проблемы, при необходимости передает информацию коллегам из смежных ведомств, консультирует, мотивирует, сопровождает. Помимо основных услуг социальный работник оказывает содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

Так, 11 июля сотрудник отделения социального обслуживания на дому № 3 Шумерлинского КЦСОН сопроводила свою подопечную в Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр на прием к врачу-травматологу. В конце июня Раиса Петровна была прооперирована в Центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах с последующим наблюдением по месту жительства.

Подготовила Марина Ветликова по материалам Шумерлинского КЦСОН.