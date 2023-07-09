Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается праздник любителей рыбалки.
В 2023 году День рыбака выпадает на 9 число.
История праздника уходит своими корнями в советское прошлое. Впервые в Совестком Союзе День рыбака отметили в Мурманске в июне 1964 года. Мурманск был и остается важной точкой на карте российского рыболовецкого промысла, поэтому власти города предложили сделать праздник всесоюзным. И в мае 1965 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении профессионального праздника всех рыбаков.
Давно известно, что рыбаки – народ слишком суеверный, как и все азартные люди. Для того, чтобы вернуться домой с уловом, надо знать рыбацкие приметы. Собрали для читателей небольшую подборку примет из интернета:
- если идущего на рыбалку встретили и пожелали хорошего клева, улова можно не ждать;
- нельзя давать в чужие руки свое снаряжение, будь то спиннинг, блесна или что-то еще;
- чем дольше и тщательнее готовиться к рыбалке, тем больше шансов ничего не поймать;
- если нет настроя на отдых, все из рук валится, и мысли не о рыбалке, а обо всем остальном — лучше на рыбалку не ехать;
- если сразу в начале рыбалки попадаешь на активный клев — удачи не будет;
- плохая примета опустить в воду пустой садок. Опускать можно только с первой рыбкой;
- нельзя брать рыбу и рыбные блюда на рыбалку – клева не будет;
- нельзя бриться перед рыбалкой;
- если рыбалка сразу начинается с какой-нибудь неприятности: леска запутается, с первого заброса оторвется блесна или крючок — ничего хорошего в этот день не жди;
- рыба, загубленная/не отданная/не съеденная после предыдущей рыбалки — лучший способ вернуться с нулем в следующий раз;
- легкие дорожные неприятности сопутствуют последующей удачной рыбалке;
- если ответишь тому, кто интересуется твоим уловом во время ловли, то потеряешь удачу.