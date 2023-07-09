Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается праздник любителей рыбалки.

В 2023 году День рыбака выпадает на 9 число.

История праздника уходит своими корнями в советское прошлое. Впервые в Совестком Союзе День рыбака отметили в Мурманске в июне 1964 года. Мурманск был и остается важной точкой на карте российского рыболовецкого промысла, поэтому власти города предложили сделать праздник всесоюзным. И в мае 1965 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении профессионального праздника всех рыбаков.

Давно известно, что рыбаки – народ слишком суеверный, как и все азартные люди. Для того, чтобы вернуться домой с уловом, надо знать рыбацкие приметы. Собрали для читателей небольшую подборку примет из интернета: