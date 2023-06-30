По пути от безопасности к добру

Воспитанники Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вместе с воспитателями и инструктором по социально ориентированной деятельности Шумерлинского отделения ВДПО Еленой Афондеркиной посетили добровольную пожарную команду с. Ходары. Такие экскурсии помогают детям ближе познакомиться с профессией пожарного, а также закрепить знания о правилах безопасного обращения с огнём.

Когда началась экскурсия по пожарной части, впечатления и эмоции захлестнули детей. Нас встретили руководитель ДПК «Ходары» Алексей Чумерин, он же настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы, и добровольные пожарные Александр и Татьяна Шлифановы. Они рассказали о пожарных машинах, о том, чем оборудованы, показали специальные костюмы и атрибуты, которые нужны при тушении пожара. Дети примеряли шлем и костюм, многие смогли посидеть за рулём машины и ощутить себя бесстрашным пожарным.



Затем все направились на экскурсию в храм. Там отец Алексей рассказал о своей службе в церкви, расспросил ребят, бывали ли они раньше в святых местах, рассказал об истории прихода Покрова Пресвятой Богородицы и его достопримечательностях. Девчонки и мальчишки узнали, что каждая картина и икона в храме имеет свою историю.



Детям предоставили уникальную возможность осмотреть колокольню и даже попробовать себя в роли звонарей. С высоты колокольни ребятам открылся потрясающий вид на село, а колокольный звон наполнил всех незабываемыми эмоциями.



Шумерлинское МО ВДПО.