Уважаемые жители города и республики!

Примите искренние поздравления с Днём Чувашской Республики!



Этот праздник является символом единства многонационального народа, понимания нашей исторической общности, беззаветной любви к родной республике. Ее вековые традиции, исторические и культурные ценности наполняют наши сердца восхищением и уверенностью в завтрашнем дне. Сегодня каждый из нас испытывает гордость за наш край, богатый красивой природой и замечательными людьми, имеющий огромные ресурсы для дальнейшего развития и процветания.



Воздавая дань нашим предкам, их труду, подвигам и достижениям, мы все упорно работаем на благо республики и вносим свой посильный вклад для того чтобы Чувашия стала родиной новых идей и возможностей, создавая достойное будущее для наших детей.

В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов на благо развития нашей республики!



Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации города Шумерли Э. Васильев.