Купаться в необорудованных для этого местах опасно

В целях недопущения фактов травматизма и гибели людей на водоемах в местах несанкционированного купания в Шумерлинском муниципальном округе установлены таблички. Наличие на берегу водоема знака «Купание запрещено!» означает, что это место не соответствует

требованиям безопасного купания.

При купании в запрещенных местах можно попасть в подводную яму, запутаться в водорослях, получить травму от затонувших и острых предметов на дне водоема, получить кишечную инфекцию от промышленных или бытовых сбросов или заразиться паразитами.

Пользуйтесь пляжами и местами, специально отведенными для купания. В Шумерлинском муниципальном округе такие места оборудованы в Русско-Алгашинском сельском поселении. Еще в двух водоемах — в Туванском и Ходарском сельских поселениях — водолазами проведено обследование дна, но места для купания еще не оборудованы.



Администрация Шумерлинского МО.